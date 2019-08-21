Орловские школы готовятся к началу нового учебного года

СЕГОДНЯ 13:11 2019-08-21T13:11:23+03:00

Орловские школы и детские сады готовятся к началу нового учебного года Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Пока завершаются ведомственные проверки, педагоги собираются на ежегодную городскую конференцию

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Орловские школы активно готовятся к началу нового учебного года. Пока завершаются ведомственные проверки, педагоги собираются на ежегодную городскую конференцию.

На данный момент ежегодную приемку успешно прошли 43 школы, 76 детских садов, 14 учреждений допобразования и Городской центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Образовательные учреждения обследовали сотрудники МЧС, Ростехнадзора, сотрудники управления образования, полиция.

К учебному процессу начали готовиться и педагоги.

- 23 августа в школе №10 пройдет ежегодная городская педагогическая конференция, на которой будут подведены итоги прошедшего учебного года и будут даны установки на грядущий. Участие в работе конференции примут руководители и сотрудники учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования, ветераны педагогического труда, представители департамента образования, - сообщили «КП» в пресс-службе Администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU