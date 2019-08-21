Ливневые канализации в Орле начнут промывать в сентябре

СЕГОДНЯ 11:08 2019-08-21T11:08:10+03:00

Особое внимание уделят тем участкам, которые сильно подтапливает во время дождей

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Ливневые канализации в Орле начнут промывать во второй половине сентября. Особое внимание уделят тем участкам, которые сильнее других подтапливает во время дождей.

Тема обсуждалась на рабочем совещании в администрации города во вторник, 20 августа. Как рассказал и.о. начальника УКХ Дмитрий Фролов подрядчик начнет промывку ливневок с 20 числа первого осеннего месяца. Главный коммунальщик города отметил, что в мае ливневые стоки уже промывались: а именно участки на улице Бурова, Московскоем шоссе, улице Революции, Цветаева.

- С 20 сентября подрядная организация приступит к плановой промывке сети ливневой канализации на Кромском шоссе, улице Розы Люксембург и улице Московской, которая сильнее всего пострадала от минувших дождей, - отметил Дмитрий Фролов.

Однако прозвучала и следующая мысль: канализации не достаточно просто промыть. Из-за слишком маленького диаметра труб они попросту не в силах справиться со слишком обильными осадками. Так что вполне вероятно, орловские ливневки ждет усовершенствование.

ИСТОЧНИК KP.RU