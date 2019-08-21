На орловской дороге водитель иномарки сбила юного велосипедиста

СЕГОДНЯ 10:57 2019-08-21T10:59:57+03:00

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На орловской дороге водитель легковой иномарки сбила юного велосипедиста. Мальчик получил травмы в ДТП.

Авария произошла на дороге "Малоархангельск-Прогресс-Луковец-Губкино" во вторник, 20 августа. Примерно в половине пятого вечера 21-летняя девушка-водитель за рулем автомобиля "Рено Меган" ехала со стороны райцентра Малоархангельск.

- На 2 км 711 м она допустила наезд на велосипедиста 11-летнего мальчика. В результате ДТП ребенок получил травмы, назначено амбулаторное лечение, -рассказали "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Это не единственное ДТП за прошедшие сутки с участием ребенка. В Орле машина такси сбила несовершеннолетнего пешехода.

Всего же за 20 августа госавтоинспекторы зарегистрировали на территории региона 15 дорожно-транспортных происшествий.

ИСТОЧНИК KP.RU