Полсотни военных снарядов взорвали под Орлом
Больше полусотни военных снарядов взорвали под Орлом. Спасатели обезвреживали опасные находки времен Великой Отечественной.
Различные боеприпасы спасатели-взрывники обезвреживали в Болховском районе. Здесь, неподалеку от села Кривцово, шли особенно жестокие бои, так что в земле сохранилось еще много свидетельств войны. И даже спустя десятки лет они таят опасность и могут сдетонировать.
В числе находок – несколько минометных мин разного калибра, гранаты и запалы от них, патроны от противотанкового ружья. Как сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, все они были изъяты и уничтожены. Один снаряд обезвредили в городе Орле.
В чрезвычайном ведомстве напоминают: при обнаружении снарядов стоит немедленно сообщить о находке в Службу спасения по телефонам 01, 101 или в полицию по телефонам 02, 102.
ИСТОЧНИК KP.RU