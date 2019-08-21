Полсотни военных снарядов взорвали под Орлом

СЕГОДНЯ 10:39 2019-08-21T10:39:05+03:00

Эхо войны до сих пор звучит на Орловщине Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

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Больше полусотни военных снарядов взорвали под Орлом. Спасатели обезвреживали опасные находки времен Великой Отечественной.

Различные боеприпасы спасатели-взрывники обезвреживали в Болховском районе. Здесь, неподалеку от села Кривцово, шли особенно жестокие бои, так что в земле сохранилось еще много свидетельств войны. И даже спустя десятки лет они таят опасность и могут сдетонировать.

В числе находок – несколько минометных мин разного калибра, гранаты и запалы от них, патроны от противотанкового ружья. Как сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, все они были изъяты и уничтожены. Один снаряд обезвредили в городе Орле.

В чрезвычайном ведомстве напоминают: при обнаружении снарядов стоит немедленно сообщить о находке в Службу спасения по телефонам 01, 101 или в полицию по телефонам 02, 102.

ИСТОЧНИК KP.RU