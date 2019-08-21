2019-08-21T10:14:15+03:00
Происшествия

В Орле маленький пешеход попал под колеса такси

Ребенок на амбулаторном лечении
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: УГИБДД по Орловской областиФото: УГИБДД по Орловской области
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В Орле маленький пешеход оказался под колесами автомобиля такси. Ребенку понадобилось амбулаторное лечение.

Авария случилась вечером вторника 20 августа. В начале девятого часа 39-летний водитель на "Ладе Ларгус" ехал по улице Космодемьянской со стороны Веселой в сторону Тургенева.

- В районе дома №5 произошел наезд на пешехода 2011 года рождения, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте, -сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Ребенок получил травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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