СЕГОДНЯ 09:39 2019-08-21T09:40:23+03:00

Теперь он предстанет перед жителями и гостями города в обновленном виде

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Ремонт дома купца Серебренникова в Орле почти завершен. Теперь он предстанет перед жителями и гостями города в обновленном виде.

Напомним, это одно из старейших и уникальнейших зданий в Орле. Построенное 113 лет назад как доходный дом, оно пережило революцию и войну.

В разное время в нем размещался штаб 6-й Орловско-Хинганской дважды орденоносной стрелковой дивизии, а затем управление культуры и архивного дела Орловской области.

Последняя капитальная реставрация здесь проходила в начале 90-х. Тогда здание сменило исторический цвет стен, а оригинальная белая растительная лепнина была и вовсе закрашена. За несколько десятилетий фасад начал разрушаться, на здании даже проросли кустарники.

И вот долгожданный капитальный ремонт начался в прошлом году. Ведет его подрядчик из Санкт-Петербурга. Общая сумма работ составила 12,1 млн рублей.

Сейчас уже завершен монтаж кровли и окон, утеплены чердачные перекрытия. Ведутся работы по покраске фасадов, облицовке цоколя. Завершить их обещают до 30 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU