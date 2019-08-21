2019-08-21T09:40:23+03:00
Общество

Ремонт дома купца Серебренникова в Орле почти завершен

Теперь он предстанет перед жителями и гостями города в обновленном виде
Наталья Меркулова
Поделиться:
Реставрация дома купца Серебренникова подходит к концу. Фото пресс-службы Губернатора Орловской областиРеставрация дома купца Серебренникова подходит к концу. Фото пресс-службы Губернатора Орловской области
Изменить размер текста:

Ремонт дома купца Серебренникова в Орле почти завершен. Теперь он предстанет перед жителями и гостями города в обновленном виде.

Напомним, это одно из старейших и уникальнейших зданий в Орле. Построенное 113 лет назад как доходный дом, оно пережило революцию и войну.

В разное время в нем размещался штаб 6-й Орловско-Хинганской дважды орденоносной стрелковой дивизии, а затем управление культуры и архивного дела Орловской области.

Последняя капитальная реставрация здесь проходила в начале 90-х. Тогда здание сменило исторический цвет стен, а оригинальная белая растительная лепнина была и вовсе закрашена. За несколько десятилетий фасад начал разрушаться, на здании даже проросли кустарники.

И вот долгожданный капитальный ремонт начался в прошлом году. Ведет его подрядчик из Санкт-Петербурга. Общая сумма работ составила 12,1 млн рублей.

Сейчас уже завершен монтаж кровли и окон, утеплены чердачные перекрытия. Ведутся работы по покраске фасадов, облицовке цоколя. Завершить их обещают до 30 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24