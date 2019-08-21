В Орле стартовал третий литературный конкурс «Берег детства»
В Орле стартовал третий областной литературный конкурс «Берег детства». Стихи, сказки и рассказы для детей от начинающих писателей ждут в Доме литераторов.
В конкурсе могут принять участие непрофессиональные авторы, достигшие 18 лет и пока не состоящие в писательских союзах. Главное условие конкурса, соответствие заявленной теме.
- Не приветствуется присутствие среди персонажей произведений ведьм, чертей, домовых, эльфов и прочей нечисти в качестве положительных героев, - поясняют организаторы.
Каждый желающий может прислать работы по адресу pisatel@orel.ru сразу в нескольких номинациях.
Конкурс продлится до 15 октября. Победителей наградят почетными грамотами и памятными призами.
Подробнее с положением о конкурсе можно познакомиться здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU