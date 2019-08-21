«Семья года 2019»: орловцы стали лучшими на Всероссийском конкурсе

СЕГОДНЯ 08:47 2019-08-21T08:47:40+03:00

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Орловская семья стала победительницей финала четвертого Всероссийского конкурса «Семья года 2019». Родители трех детей, Дмитрий и Юлия Сошневы, поделились секретом семейного успеха.

У Сошневых было много достойных соперников. В этом году на конкурсе представлены участники из всех регионов России - 3343 семьи. Из них в финал вышли 353. В номинации «Сельская семья», в которой победили орловцы, за первое место поборолись 67.

Семья Сошневых живет в селе Вяжи-Заверх Новосильского района. По мнению супругов, важно уделять внимание сплочению семьи, больше проводить времени вместе и укреплять здоровье детей. Воплощают эти идеи они через совместное занятие спортом.

Причем Дмитрий и Юлия не только постоянные участники спортивных соревнований, но и их организаторы. Глава семьи - индивидуальный предприниматель. По его инициативе и поддержке в районе построили две волейбольные площадки, проводятся спортивные турниры для подростков.

Супруга во всем поддерживает начинания мужа, помогает в организации соревнований и ведет активную общественную деятельность.

Вместе Дмитрий и Юлия прививают двум сыновьям и дочке любовь к здоровому образу жизни и целеустремленность. И делают это вполне успешно. Старший сын Иван уже призером областных соревнований по лыжным гонкам и имеет второй взрослый разряд. Дочка Мария - лауреатом 3 степени в международном конкурсе танца.

ИСТОЧНИК KP.RU