СЕГОДНЯ 17:27 2019-08-20T17:27:43+03:00

Почти 286 миллионов рублей выделят на развитие инфраструктуры и стипендии для молодых спортсменов

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Чиновники профинансируют развитие спорта в Орловской области. Почти 286 миллионов рублей выделят на развитие инфраструктуры и стипендии для молодых спортсменов.

В этом году спортивным школам и училищу олимпийского резерва помогли в приобретении автобуса, легкового автомобиля, спортивного инвентаря и оборудования, проведении тренировочные сборы велоспорту, пулевой стрельбе, боксу, дзюдо, художественной гимнастике. На это потратили 6,7 млн рублей.

Сейчас ведется строительство физкультурно-оздоровительных комплексов в Ливнах, поселке Кромы, выделена субсидия на обустройство футбольного поля в Знаменке. Также планируется строительство крытого теннисного корта и футбольного манежа в Орле.

- В 2019 году в 13 районах области запланировано строительство 14 универсальных спортивных площадок. В настоящее время сданы пять из них - в Глазуновском, Дмитровском, Краснозоренском, Колпнянском, Свердловском районах, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU