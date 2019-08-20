Главу Орла возмутило состояние остановок
Главу Орла возмутило состояние остановок. Александр Муромский потребовал привести в порядок павильоны до конца недели, в противном случае с арендаторами будут расторгнуты контракты, причем в одностороннем порядке.
Речь о состоянии остановок общественного транспорта велась сегодня, 20 августа, в горадминистрации на рабочей планерке. Как отметил градоначальник, состояние павильонов оставляет желать лучшего. А стеклянные павильоны, которые появились на улицах Орла перед 450-летним его юбилеем, и вовсе все заклеены рекламой. При этом, по контракту, арендаторы обязуются содержать остановки в чистоте, а "лепить" рекламу можно только на боковую панель.
- Арендаторам, которые незаконно размещают объявления на задних стендах, выданы предписания. Срок устранения — до конца текущей недели. Если арендаторы не устранят замечания, УКХ намерено подготовить документы об одностороннем расторжении, - сообщили "КП" в пресс-службе горадминистрации.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Городская среда в Орле»