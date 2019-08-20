2019-08-20T14:39:29+03:00
Общество

Главу Орла возмутило состояние остановок

До конца недели павильоны должны привести в порядок, в противном случае с арендаторами расторгнут контракты
Ольга СУПОНЕВА
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Остановки должны привести в порядок до конца неделиОстановки должны привести в порядок до конца неделиФото: Ольга СУПОНЕВА
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Главу Орла возмутило состояние остановок. Александр Муромский потребовал привести в порядок павильоны до конца недели, в противном случае с арендаторами будут расторгнуты контракты, причем в одностороннем порядке.

Речь о состоянии остановок общественного транспорта велась сегодня, 20 августа, в горадминистрации на рабочей планерке. Как отметил градоначальник, состояние павильонов оставляет желать лучшего. А стеклянные павильоны, которые появились на улицах Орла перед 450-летним его юбилеем, и вовсе все заклеены рекламой. При этом, по контракту, арендаторы обязуются содержать остановки в чистоте, а "лепить" рекламу можно только на боковую панель.

- Арендаторам, которые незаконно размещают объявления на задних стендах, выданы предписания. Срок устранения — до конца текущей недели. Если арендаторы не устранят замечания, УКХ намерено подготовить документы об одностороннем расторжении, - сообщили "КП" в пресс-службе горадминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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