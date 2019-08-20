Коммунальщики объяснили, почему Орел затапливает во время дождей

СЕГОДНЯ 14:26 2019-08-20T14:27:47+03:00

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Главный коммунальщик Орла Дмитрий Фролов объяснил, почему город затапливает во время обильных дождей. И.о. начальника УКХ рассказал, что у ливненой канализации имеются дефекты, а именно диаметр сливных труб слишком мал.

Речь об этом велась на сегодняшнем, 20 августа, рабочем совещании в мэрии. Тему чиновники не могли не затронуть после субботнего ливня: в тот день Орел стал младшим братом Венеции. Помимо того, что автомобилисты не рисковали проезжать по некоторым дорогам, пешеходы пробирались по своим делам по колено в дождевой воде, а по стенам некоторых многоэтажек потекло, оказалось, что едва не подтопило цеха завода имени Медведева. Теперь чиновники и коммунальщики ломают голову, как решить эту проблему.

- Проблема подтопления некоторых улиц существует не из-за загрязненности ливневых канализаций, а в виду малого диаметра сливных труб. Александр Муромский напомнил, что в Орле реализуется национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в рамках которой до 2024 года предусмотрены масштабные работы по ремонту УДС. Глава администрации Орла поручил при реализации проекта предусмотреть возможность строительства новых систем ливневых канализаций, - рассказали "КП" в пресс-службе администрации Орла.

"КП" следит за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU