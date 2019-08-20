2019-08-20T14:27:47+03:00
Общество

Коммунальщики объяснили, почему Орел затапливает во время дождей

Вероятно, ливневые канализации придется усовершенствовать
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
..Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

Главный коммунальщик Орла Дмитрий Фролов объяснил, почему город затапливает во время обильных дождей. И.о. начальника УКХ рассказал, что у ливненой канализации имеются дефекты, а именно диаметр сливных труб слишком мал.

Речь об этом велась на сегодняшнем, 20 августа, рабочем совещании в мэрии. Тему чиновники не могли не затронуть после субботнего ливня: в тот день Орел стал младшим братом Венеции. Помимо того, что автомобилисты не рисковали проезжать по некоторым дорогам, пешеходы пробирались по своим делам по колено в дождевой воде, а по стенам некоторых многоэтажек потекло, оказалось, что едва не подтопило цеха завода имени Медведева. Теперь чиновники и коммунальщики ломают голову, как решить эту проблему.

- Проблема подтопления некоторых улиц существует не из-за загрязненности ливневых канализаций, а в виду малого диаметра сливных труб. Александр Муромский напомнил, что в Орле реализуется национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в рамках которой до 2024 года предусмотрены масштабные работы по ремонту УДС. Глава администрации Орла поручил при реализации проекта предусмотреть возможность строительства новых систем ливневых канализаций, - рассказали "КП" в пресс-службе администрации Орла.

"КП" следит за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Городская среда в Орле»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Главу Орла возмутило состояние остановок
В Орле будут следить за автомобилистами-нарушителями
В Орле пьяный рецидивист устроил дебош в пивбаре
Сотни орловцев остались без газа в квартирах
В орловской деревне загорелась фура с сеном
Орловцам объяснили, почему за свет нужно передавать показания до 25 числа месяца
Под Орлом "Лада" опрокинулась и загорелась после столкновения с трактором
Дорожный таран: под Орлом микроавтобус врезался в "Сканию"
«Великие реки России»: в Орле снимают фильм о сокровищах окской земли
Орловцев просят помочь в поисках пропавшей женщины
В Орловской области появятся 23 Центра тестирования ГТО
Орловским школьникам вручили рюкзаки с канцтоварами к 1 сентября
Орловская лучница завоевала серебро на Чемпионате России
Проект «Верующие»: в Орле открылась фотовыставка о современных христианах
Топиарные фигуры и озеленение обойдутся Орлу почти в 14 целых 8 десятых миллионов рублей
В Орле началось изготовление избирательных бюллетеней
В четверг в центре Орла запретят парковаться
В рейтинге регионов по доступности бензина Орловщина заняла 68 место