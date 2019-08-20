2019-08-20T13:09:57+03:00
Общество

В Орле будут следить за автомобилистами-нарушителями

Комплекс «SOVA-М» зафиксирует случаи пренебрежительного отношения к ПДД
Ольга СУПОНЕВА
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Оборудование "совы" способно зафиксировать неправильную остановку и стоянкуОборудование "совы" способно зафиксировать неправильную остановку и стоянкуФото: Ольга СУПОНЕВА
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В Орле будут следить за автомобилистами-нарушителями. Комплекс «SOVA-М» начнет фиксировать случаи пренебрежительного отношения к ПДД уже в этом месяце.

Речь идет о программно-аналитическом комплексе, оборудование которого способно зафиксировать неправильную остановку и стоянку транспорта.

- Основной целью применения комплексов «SOVA-M» является повышение безопасности дорожного движения и обеспечение комфортной среды для водителей и пешеходов на дорогах города Орла. В настоящее время данный комплекс уже установлен на Привокзальной площади, д. 1 и площади им. В.И. Ленина, д. 1, - пояснили «Комсомолке» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Доходы от работы «совы» пойдут в областной бюджет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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