СЕГОДНЯ 13:09 2019-08-20T13:09:57+03:00

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В Орле будут следить за автомобилистами-нарушителями. Комплекс «SOVA-М» начнет фиксировать случаи пренебрежительного отношения к ПДД уже в этом месяце.

Речь идет о программно-аналитическом комплексе, оборудование которого способно зафиксировать неправильную остановку и стоянку транспорта.

- Основной целью применения комплексов «SOVA-M» является повышение безопасности дорожного движения и обеспечение комфортной среды для водителей и пешеходов на дорогах города Орла. В настоящее время данный комплекс уже установлен на Привокзальной площади, д. 1 и площади им. В.И. Ленина, д. 1, - пояснили «Комсомолке» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Доходы от работы «совы» пойдут в областной бюджет.

ИСТОЧНИК KP.RU