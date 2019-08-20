2019-08-20T12:36:50+03:00
Происшествия

В Орле пьяный рецидивист устроил дебош в пивбаре

Мужчину пришлось урезонивать росгвардейцам
Ольга СУПОНЕВА
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В Орле росгвардейцы задержали очередного дебошира. 30-летний рецидивист под мухой буянил в круглосуточном пивбаре.

Инцидент произошел в Заводском районе города. Здесь сотрудникам питейного заведения, расположенного на Васильевской улице, пришлось нажимать тревожную кнопку, чтобы справиться с пьяным посетителем.

- На месте происшествия администратор заведения указала на посетителя, нарушавшего общественный порядок нецензурными выражениями и угрожавшего посетителям применением физической силы. Росгвардейцы пресекли начавшуюся драку, задержав находившегося в состоянии алкогольного опьянения 30-летнего орловца, - рассказала "КП" Ксения Ширина, специалист пресс-службы Управления Росгвардии по Орловской области.

Как выяснилось, дебошир уже не раз привлекался к уголовной ответственности. Отметим, что за последнее время это далеко не первое происшествие в подобных заведениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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