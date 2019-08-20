2019-08-20T11:44:53+03:00
Недвижимость

Сотни орловцев остались без газа в квартирах

Голубое топливо пропало из жилищ горожан из-за аварии
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯФото: Архив "КП"
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В Орле сотни человек остались без газа. Голубое топливо пропало из жилищ горожан из-за аварии, случившейся в конце прошедшей недели.

Речь о том, когда же в более чем 900 квартир вернется газ, велась на сегодняшнем рабочем совещании в мэрии. Еще с субботы почти три тысячи жителей Заводского района города остаются без блага цивилизации.

Представитель ресурсоснабжающей организации отметил на совещании, что это отключение не было запланированным: на газопроводе возникла внештатная ситуация, а именно в трубах оказалась вода. Справиться с этим можно только посредством временного перекрытия подачи топлива. Также было сказано, что причиной ЧП мог стать кто-то из недобросовестных горожан, самовольно подключивший колонку.

Глава города Александр Муромский отметил, что темп ремонта нужно нарастить. Пробная подача газа может начаться нынешним вечером, 20 августа. Однако газовщики не могут назвать точной даты возврата его в квартиры. Ориентировочно назван четверг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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