В орловской деревне загорелась фура с сеном
Спасатели отбивали от огня прицеп
Фото: ГУ МЧС России по Орловской области
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Накануне орловским спасателям пришлось отбивать от огня прицеп фуры, полный сена. ЧП случилось в Шаблыкинском районе.
Сигнал о пожаре поступил на телефон спасательной службы около трех часов дня понедельника, 19 августа. Как оказалось, пылала тонна сена в полуприцепе большегруза в деревне Слободка.
-В результате пожара в полуприцепе сгорело сено массой одиннадцать тонн, полуприцеп поврежден огнем. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
К счастью, в ЧП обошлось без пострадавших.
ИСТОЧНИК KP.RU