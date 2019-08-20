2019-08-20T11:19:14+03:00
Происшествия

В орловской деревне загорелась фура с сеном

Спасатели отбивали от огня прицеп
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: ГУ МЧС России по Орловской областиФото: ГУ МЧС России по Орловской области
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Накануне орловским спасателям пришлось отбивать от огня прицеп фуры, полный сена. ЧП случилось в Шаблыкинском районе.

Сигнал о пожаре поступил на телефон спасательной службы около трех часов дня понедельника, 19 августа. Как оказалось, пылала тонна сена в полуприцепе большегруза в деревне Слободка.

-В результате пожара в полуприцепе сгорело сено массой одиннадцать тонн, полуприцеп поврежден огнем. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, - сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

К счастью, в ЧП обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU

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