Орловцам объяснили, почему за свет нужно передавать показания до 25 числа месяца

СЕГОДНЯ 10:41 2019-08-20T11:12:39+03:00

Если сделать это позже, то оплата может быть выше

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Энергетики рассказали, почему важно передавать информацию о том, сколько намотали счетчики за свет именно до 25 числа месяца. Орловцам напомнили: если делать это позже, то и плата может оказаться выше.

25 число регламентируется поправками к Постановлению Правительства. Если передать показания позже, то поставщик электроэнергии может их не принять, а значит оплата будет рассчитываться по так называемой замещающей информации: среднемесячным начислениям или нормативу, определенному регуправлением по тарифам.

- Если передавать показания в одни и те же дни, плата за электроэнергию будет рассчитываться чётко за календарный месяц. Это важно, так как минимизируются шансы клиента выйти за социальную норму энергопотребления. А потребление сверх соцнормы оплачивается по повышенному тарифу. Кроме того, когда потребители многоквартирных домов передают показания индивидуальных приборов учёта электроэнергии в одни и те же дни, обычно отмечается снижение расходов на общедомовые нужды, - рассказала начальник отдела по работе с физическими лицами в г. Орле ООО «Орловский энергосбыт» Наталия Осипова.

ИСТОЧНИК KP.RU