Под Орлом "Лада" опрокинулась и загорелась после столкновения с трактором

СЕГОДНЯ 10:26 2019-08-20T10:26:28+03:00

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На трассе в Орловской области после столкновения с трактором опрокинулась и загорелась "Лада". В ДТП пострадали двое.

Авария произошла на трассе "Орел-Тамбов". Вечером понедельника, 19 августа, водитель трактора поворачивал налево и не уступил дорогу движущейся по встречке легковушке. Сельхозмашина и автомобиль столкнулись. От удара "Лада" улетела в кювет и вспыхнула.

- В результате ДТП пассажиры автомобиля "Лада" 71-летний мужчина и 48-летняя женщина получили телесные повреждения, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU