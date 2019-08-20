Под Орлом "Лада" опрокинулась и загорелась после столкновения с трактором
Два человека пострадали
Фото: УГИБДД по Орловской области
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На трассе в Орловской области после столкновения с трактором опрокинулась и загорелась "Лада". В ДТП пострадали двое.
Авария произошла на трассе "Орел-Тамбов". Вечером понедельника, 19 августа, водитель трактора поворачивал налево и не уступил дорогу движущейся по встречке легковушке. Сельхозмашина и автомобиль столкнулись. От удара "Лада" улетела в кювет и вспыхнула.
- В результате ДТП пассажиры автомобиля "Лада" 71-летний мужчина и 48-летняя женщина получили телесные повреждения, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU