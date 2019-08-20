Дорожный таран: под Орлом микроавтобус врезался в "Сканию"

СЕГОДНЯ 09:35 2019-08-20T09:55:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Под Орлом микроавтобус Фольксваген Каравелла врезался на встречке в автомобиль "Сканиа" с прицепом Шмитц. В результате ДТП водителю микроавтобуса понадобилась срочная медицинская помощь.

Происшествие произошло вчера примерно в 21:45 часов на 421 км 64 м автодороги «М-2 Крым». 53-летний водитель Фольксвагена ехал в направлении Курска и допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем.

- В результате ДТП водитель Фольксвагена получил телесные повреждения и был госпитализирован, - сообщили «КП» в УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU