Дорожный таран: под Орлом микроавтобус врезался в "Сканию"
Очередное ДТП произошло на автодороге «М-2 Крым»
Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
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Под Орлом микроавтобус Фольксваген Каравелла врезался на встречке в автомобиль "Сканиа" с прицепом Шмитц. В результате ДТП водителю микроавтобуса понадобилась срочная медицинская помощь.
Происшествие произошло вчера примерно в 21:45 часов на 421 км 64 м автодороги «М-2 Крым». 53-летний водитель Фольксвагена ехал в направлении Курска и допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем.
- В результате ДТП водитель Фольксвагена получил телесные повреждения и был госпитализирован, - сообщили «КП» в УГИБДД УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU