2019-08-20T09:55:17+03:00
Происшествия

Дорожный таран: под Орлом микроавтобус врезался в "Сканию"

Очередное ДТП произошло на автодороге «М-2 Крым»
Наталья Меркулова
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Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
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Под Орлом микроавтобус Фольксваген Каравелла врезался на встречке в автомобиль "Сканиа" с прицепом Шмитц. В результате ДТП водителю микроавтобуса понадобилась срочная медицинская помощь.

Происшествие произошло вчера примерно в 21:45 часов на 421 км 64 м автодороги «М-2 Крым». 53-летний водитель Фольксвагена ехал в направлении Курска и допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем.

- В результате ДТП водитель Фольксвагена получил телесные повреждения и был госпитализирован, - сообщили «КП» в УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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