«Великие реки России»: в Орле снимают фильм о сокровищах окской земли
В Орле снимают документальный фильм о сокровищах окской земли «Великие реки России». На широком экране покажут достопримечательности, которые выбрали сами орловцы.
Мультимедийный проект о культуре, легендах и традициях, выдающихся людях и важных исторических событиях региона снимают «Русское Океанографическое Сообщество» и телеканал OCEAN-TV.
Константин Паустовский назвал Оку самой русской рекой. Столетиями Ока была границей Московского государства, отделяющей и защищающей русский народ от захватчиков. На Оке в 1668 году был построен первый русский военный трехмачтовый корабль «Орел», ставший символом освободительной борьбы за Азов.
– Наша задача – напомнить зрителям о сокровищах окской земли. Мы начинаем с истока Оки, затем два дня посвятим славному городу Орлу. Он богат историей и за очень короткий срок нам нужно найти самое главное, то, чем гордится город и его жители, - рассказала «КП» ведущая Светлана Маркина.
Подготовка к съемкам началась с опроса орловцев в соцсетях. Как отмечает продюсер проекта Андрей Подколзин, орловцы оказались большими знатоками истории своего края.
Съемки пройдут в Музее Русанова, парке Дворянское гнездо, стрелке с рекой Орлик, Сабуровской крепости, Свято-Введенском женском монастыре и других знакомых местах региона. Не забыла съемочная группа и о традиционных орловских ремеслах.
ИСТОЧНИК KP.RU