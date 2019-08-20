2019-08-20T09:09:40+03:00
Звезды

«Великие реки России»: в Орле снимают фильм о сокровищах окской земли

На широком экране покажут достопримечательности, которые выбрали сами орловцы
Наталья Меркулова
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В Орле снимают фильм о сокровищах окской землиВ Орле снимают фильм о сокровищах окской землиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле снимают документальный фильм о сокровищах окской земли «Великие реки России». На широком экране покажут достопримечательности, которые выбрали сами орловцы.

Мультимедийный проект о культуре, легендах и традициях, выдающихся людях и важных исторических событиях региона снимают «Русское Океанографическое Сообщество» и телеканал OCEAN-TV.

Константин Паустовский назвал Оку самой русской рекой. Столетиями Ока была границей Московского государства, отделяющей и защищающей русский народ от захватчиков. На Оке в 1668 году был построен первый русский военный трехмачтовый корабль «Орел», ставший символом освободительной борьбы за Азов.

– Наша задача – напомнить зрителям о сокровищах окской земли. Мы начинаем с истока Оки, затем два дня посвятим славному городу Орлу. Он богат историей и за очень короткий срок нам нужно найти самое главное, то, чем гордится город и его жители, - рассказала «КП» ведущая Светлана Маркина.

Подготовка к съемкам началась с опроса орловцев в соцсетях. Как отмечает продюсер проекта Андрей Подколзин, орловцы оказались большими знатоками истории своего края.

Съемки пройдут в Музее Русанова, парке Дворянское гнездо, стрелке с рекой Орлик, Сабуровской крепости, Свято-Введенском женском монастыре и других знакомых местах региона. Не забыла съемочная группа и о традиционных орловских ремеслах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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