Орловцев просят помочь в поисках пропавшей женщины
57-летняя жительница города пропала четыре дня назад и до сих пор не вышла на связь
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Орловцев просят помочь в поисках пропавшей женщины. 57-летняя жительница города Елена Александровна Багина (Иванова) пропала четыре дня назад и до сих пор не вышла на связь.
Среди примет женщины – рост 160 см, нормальное телосложение, рыжие волосы до плеч, карие глаза.
На момент исчезновения была одета в розовую куртку, темно-зеленые штаны, черную водолазку и черные кроссовки.
- Всем, кто располагает сведениями о пропавшей, просьба позвонить по телефонам 88007005452 (Горячая линия ЛА) или 02, 102 (полиция), - обращаются к орловцам волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».
ИСТОЧНИК KP.RU