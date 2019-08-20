2019-08-20T08:31:42+03:00
Происшествия

Орловцев просят помочь в поисках пропавшей женщины

57-летняя жительница города пропала четыре дня назад и до сих пор не вышла на связь
Наталья Меркулова
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Орловцев просят помочь в поисках пропавшей женщины. 57-летняя жительница города Елена Александровна Багина (Иванова) пропала четыре дня назад и до сих пор не вышла на связь.

Среди примет женщины – рост 160 см, нормальное телосложение, рыжие волосы до плеч, карие глаза.

На момент исчезновения была одета в розовую куртку, темно-зеленые штаны, черную водолазку и черные кроссовки.

- Всем, кто располагает сведениями о пропавшей, просьба позвонить по телефонам 88007005452 (Горячая линия ЛА) или 02, 102 (полиция), - обращаются к орловцам волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

ИСТОЧНИК KP.RU

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