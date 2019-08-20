В Орловской области появятся 23 Центра тестирования ГТО

СЕГОДНЯ 08:18 2019-08-20T08:18:44+03:00

Их планируют создать в ближайшие четыре года

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В Орловской области появятся 23 Центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Их планируют создать в ближайшие четыре года.

Об этом 19 августа на аппаратном совещании в областной администрации сообщил начальник Управления физической культуры и спорта Орловской области Алексей Берестов.

Уже в этом году Центры тестирования, оборудованные малыми спортивными площадками, появятся в 10 районах области - Орловском, Свердловском, Покровском, Ливенском, Новодеревеньковском, Верховском, Знаменском, Урицком, Сосковском и Новосильском.

- На оборудование Центров тестирования ГТО в этом году из федерального бюджета выделена субсидия в размере 30,2 млн рублей, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU