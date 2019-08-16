В Орловской области началась проверка школьных автобусов
В Орловской области началась проверка школьных автобусов и инструктаж водителей. Согласно требованиям по перевозке маленьких пассажиров, транспорт обязательно должен быть оснащен навигатором ГЛОНАСС и тахографами.
Одними из первых сотрудники Госавтоинспекции проверили школьные автобусы в Троснянском районе.
В ходе профилактического мероприятия полицейские кроме навигаторов ГЛОНАСС и тахографов, проверили наличие и качество аптечек, огнетушителей, знаков аварийной остановки и противооткатных устройств.
- Инспекторы призвали водителей не оставаться равнодушными к детям и после того, как они покидают автобус. Их попросили напоминать школьникам о правилах перехода проезжей части, - сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU