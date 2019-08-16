2019-08-16T09:28:36+03:00
Общество

В Орловской области началась проверка школьных автобусов

Сотрудники полиции: «Транспорт должен быть оснащен навигатором ГЛОНАСС и тахографами»
Наталья Меркулова
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В регионе началась проверка школьных автобусов. Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской областиВ регионе началась проверка школьных автобусов. Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
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В Орловской области началась проверка школьных автобусов и инструктаж водителей. Согласно требованиям по перевозке маленьких пассажиров, транспорт обязательно должен быть оснащен навигатором ГЛОНАСС и тахографами.

Одними из первых сотрудники Госавтоинспекции проверили школьные автобусы в Троснянском районе.

В ходе профилактического мероприятия полицейские кроме навигаторов ГЛОНАСС и тахографов, проверили наличие и качество аптечек, огнетушителей, знаков аварийной остановки и противооткатных устройств.

- Инспекторы призвали водителей не оставаться равнодушными к детям и после того, как они покидают автобус. Их попросили напоминать школьникам о правилах перехода проезжей части, - сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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