2019-08-15T19:04:40+03:00
Общество

В Орловской области коллекторов оштрафовали за психологическое давление

Они пытались запугать жителя Болхова тюремным сроком
Наталья Меркулова
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В Орловской области коллекторов оштрафовали за психологическое давлениеВ Орловской области коллекторов оштрафовали за психологическое давлениеФото: Архив "КП"
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В Орловской области коллекторов оштрафовали за психологическое давление на задолжника. Они пытались запугать жителя Болхова тюремным сроком.

Мужчина обратился в Управление Федеральной службы судебных приставов по Орловской области с заявлением об угрозах коллекторного агентства, требующего срочно погасить имеющуюся у него задолженность.

Как выяснилось, весной он получил уведомление от коллекторов, в котором говорилось, что его могут привлечь к уголовной ответственности по статье «Мошенничество», если он не вернет долг.

- Установлено, что данное уведомление вводит должника в заблуждение и оказывает психологическое давление. В результате организация, занимающаяся возвратом просроченных задолженностей, привлечена к административной ответственности и оштрафована на 50 тысяч рублей, - сообщили «КП» в пресс-службе УФССП России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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