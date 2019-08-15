СЕГОДНЯ 19:04 2019-08-15T19:04:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В Орловской области коллекторов оштрафовали за психологическое давление на задолжника. Они пытались запугать жителя Болхова тюремным сроком.

Мужчина обратился в Управление Федеральной службы судебных приставов по Орловской области с заявлением об угрозах коллекторного агентства, требующего срочно погасить имеющуюся у него задолженность.

Как выяснилось, весной он получил уведомление от коллекторов, в котором говорилось, что его могут привлечь к уголовной ответственности по статье «Мошенничество», если он не вернет долг.

- Установлено, что данное уведомление вводит должника в заблуждение и оказывает психологическое давление. В результате организация, занимающаяся возвратом просроченных задолженностей, привлечена к административной ответственности и оштрафована на 50 тысяч рублей, - сообщили «КП» в пресс-службе УФССП России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU