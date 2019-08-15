2019-08-15T16:52:00+03:00
Спорт

В Орловской области прошел спортивный сбор-поход «Разведчик ВДВ»

Ребята закаляли дух и учились преодолевать препятствия
Наталья Меркулова
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В Орловской области прошел сбор-поход «Разведчик ВДВ». Фото: пресс-служба правительства регионаВ Орловской области прошел сбор-поход «Разведчик ВДВ». Фото: пресс-служба правительства региона
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В Орловской области прошел спортивный сбор-поход «Разведчик ВДВ». Ребята закаляли дух и учились преодолевать препятствия.

Разработали проект и провели поход сотрудники Центра «Десантник». Средства на его реализацию они получили по итогам конкурса Фонда Президентских Грантов.

В походе приняли участие 50 воспитанников Центра и ребят, находящихся в трудной жизненной ситуации. Все они смогли провести 10 дней лета в дружной сплоченной команде и вместе постичь азы туристической, тактической, поисковой, парашютно-десантной и медицинской подготовки.

- Ребята пополнили знания в области военно-исторического прошлого родного края, получили возможность личного контакта с действующими сотрудниками силовых структур и ветеранами военной службы, получили ответы на все интересующие их вопросы, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Во время пешего перехода юные приняли участие в мастер-классе от воеводы Знаменкой Богатырской заставы, встретились с православной певицей Марией Молотовой и представителями патриотических объединений.

Заключительным мероприятием сборов стало испытание на право ношения голубого берета ВДВ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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