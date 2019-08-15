2019-08-15T17:11:30+03:00
Общество

Маленьких орловцев приглашают в "кругосветку"

Знакомство со странами мира, конкурсы и веселые эстафеты ждут их в Вятском Посаде
Наталья Меркулова
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Маленьких орловцев приглашают в "кругосветку". Знакомство со странами мира, конкурсы, танцы и веселые эстафеты ждут их в Вятском Посаде.

В ближайшую субботу здесь пройдет детское мероприятие «Вокруг света». В игровой форме гостей ждет незабываемое путешествие знакомство с национальными традициями и достопримечательностями.

- Отличное настроение обеспечено! Приходите сами и приводите друзей! – обращаются к горожанам организаторы.

КОГДА? ГДЕ?

17 августа в 12.00

Духовно-православный центр «Вятский Посад» (у летней сцены)

ИСТОЧНИК KP.RU

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