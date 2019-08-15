2019-08-15T15:09:30+03:00
Происшествия

В Орле водитель такси спровоцировал ДТП

Женщина-пассажир иномарки, с которой столкнулась машина, получила травмы
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото с места ДТП: УГИБДД по Орловской областиФото с места ДТП: УГИБДД по Орловской области
Изменить размер текста:

В Орле водитель машины такси спровоцировал ДТП. Женщина-пассажир иномарки, с которой столкнулась машина, получила травмы.

Авария произошла накануне, 14 августа. Водитель такси на автомобиле "Лада Ларгус" ехал по Наугорскому шоссе со стороны Лескова в сторону Базовой улицы.

- При повороте налево на прилегающую территорию дома №17 по Наугорскому шоссе он не уступил дорогу автомобилю "Рено Колеос" под управлением 63-летнего водителя, который двигался со встречного направления прямо, - описали ситуацию в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

В итоге 62-летняя женщина-пассажир иномарки получила травмы. Медики оказали ей всю необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ДТП в Орле и Орловской области 2019»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24