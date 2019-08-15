В Орле водитель такси спровоцировал ДТП
В Орле водитель машины такси спровоцировал ДТП. Женщина-пассажир иномарки, с которой столкнулась машина, получила травмы.
Авария произошла накануне, 14 августа. Водитель такси на автомобиле "Лада Ларгус" ехал по Наугорскому шоссе со стороны Лескова в сторону Базовой улицы.
- При повороте налево на прилегающую территорию дома №17 по Наугорскому шоссе он не уступил дорогу автомобилю "Рено Колеос" под управлением 63-летнего водителя, который двигался со встречного направления прямо, - описали ситуацию в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
В итоге 62-летняя женщина-пассажир иномарки получила травмы. Медики оказали ей всю необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение.
ИСТОЧНИК KP.RU
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