В Орле водитель такси спровоцировал ДТП

СЕГОДНЯ 15:09 2019-08-15T15:09:30+03:00

Фото с места ДТП: УГИБДД по Орловской области

Женщина-пассажир иномарки, с которой столкнулась машина, получила травмы

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В Орле водитель машины такси спровоцировал ДТП. Женщина-пассажир иномарки, с которой столкнулась машина, получила травмы.

Авария произошла накануне, 14 августа. Водитель такси на автомобиле "Лада Ларгус" ехал по Наугорскому шоссе со стороны Лескова в сторону Базовой улицы.

- При повороте налево на прилегающую территорию дома №17 по Наугорскому шоссе он не уступил дорогу автомобилю "Рено Колеос" под управлением 63-летнего водителя, который двигался со встречного направления прямо, - описали ситуацию в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

В итоге 62-летняя женщина-пассажир иномарки получила травмы. Медики оказали ей всю необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU