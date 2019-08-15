В Орловской области 12 человек подхватили энтеровирус
В Орловской области с начала года энтеровирус подхватили12 человек. В том числа зафиксирован 1 случай энтеровирусного менингита.
Энтеровирусные инфекции (ЭВИ) - инфекционные заболевания вирусной этиологии, вызываемые различными представителями энтеровирусов, характеризуются многообразием клинических проявлений (энтеровирусная лихорадка, респираторные заболевания, герпетическая ангина, эпидемическая миалгия, энтеровирусная диарея, серозный менингит и т.д.).
В региональном Роспотребнадзоре отмечают, что статистика по заболеваемости в целом такая же как и в предыдущие годы. Передается энтеровирус от человека к человеку, характер имеет сезонный: часто именно в конце лета и начале осени наблюдается всплеск.
Профилактикой же заболевания врачи называют соблюдение правил личной гигиены (тщательное мытье рук), употребление пищи только с известными сроками хранения, отказ от купания в грязных водоемах, отказ от мытья фруктов и посуды водой из таких водоемов, а также употребление качественной питьевой воды.
ИСТОЧНИК KP.RU