В Орловской области 12 человек подхватили энтеровирус

СЕГОДНЯ 15:02 2019-08-15T15:03:42+03:00

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В Орловской области с начала года энтеровирус подхватили12 человек. В том числа зафиксирован 1 случай энтеровирусного менингита.

Энтеровирусные инфекции (ЭВИ) - инфекционные заболевания вирусной этиологии, вызываемые различными представителями энтеровирусов, характеризуются многообразием клинических проявлений (энтеровирусная лихорадка, респираторные заболевания, герпетическая ангина, эпидемическая миалгия, энтеровирусная диарея, серозный менингит и т.д.).

В региональном Роспотребнадзоре отмечают, что статистика по заболеваемости в целом такая же как и в предыдущие годы. Передается энтеровирус от человека к человеку, характер имеет сезонный: часто именно в конце лета и начале осени наблюдается всплеск.

Профилактикой же заболевания врачи называют соблюдение правил личной гигиены (тщательное мытье рук), употребление пищи только с известными сроками хранения, отказ от купания в грязных водоемах, отказ от мытья фруктов и посуды водой из таких водоемов, а также употребление качественной питьевой воды.

ИСТОЧНИК KP.RU