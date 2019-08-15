2019-08-15T13:42:21+03:00
Общество

Ход ремонта площади Содружества в Орле проверил губернатор

Большая часть работы уже выполнена [фото]
Ольга СУПОНЕВА
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Такой, по проекту, площадь станет после ремонтаТакой, по проекту, площадь станет после ремонта
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В Орле продолжается ремонт общественных территорий. Как рабочие приводят в порядок площадь Содружества в Северном районе города проверил глава региона Андрей Клычков.

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official Фото: соцсети

Фото: vk.com/klychkov_andrey_officialФото: соцсети

- Как и обещал, работа по благоустройству ведется не только в центре областной столицы. Жители, в том числе в соцсетях, просили меня обратить внимание на обновление инфраструктуры Северного района. Проект реконструкции также обсуждался с жителями, все мнения были учтены, в планы работ внесены корректировки, - написал Клычков на своей официальной странице «Вконтакте».

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official Фото: соцсети

Фото: vk.com/klychkov_andrey_officialФото: соцсети

Губернатор отметил, что большая часть работ уже выполнена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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