Ход ремонта площади Содружества в Орле проверил губернатор

СЕГОДНЯ 13:41 2019-08-15T13:42:21+03:00

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В Орле продолжается ремонт общественных территорий. Как рабочие приводят в порядок площадь Содружества в Северном районе города проверил глава региона Андрей Клычков.

- Как и обещал, работа по благоустройству ведется не только в центре областной столицы. Жители, в том числе в соцсетях, просили меня обратить внимание на обновление инфраструктуры Северного района. Проект реконструкции также обсуждался с жителями, все мнения были учтены, в планы работ внесены корректировки, - написал Клычков на своей официальной странице «Вконтакте».

Губернатор отметил, что большая часть работ уже выполнена.

ИСТОЧНИК KP.RU