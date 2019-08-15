Ход ремонта площади Содружества в Орле проверил губернатор
В Орле продолжается ремонт общественных территорий. Как рабочие приводят в порядок площадь Содружества в Северном районе города проверил глава региона Андрей Клычков.
Фото: vk.com/klychkov_andrey_officialФото: соцсети
- Как и обещал, работа по благоустройству ведется не только в центре областной столицы. Жители, в том числе в соцсетях, просили меня обратить внимание на обновление инфраструктуры Северного района. Проект реконструкции также обсуждался с жителями, все мнения были учтены, в планы работ внесены корректировки, - написал Клычков на своей официальной странице «Вконтакте».
Фото: vk.com/klychkov_andrey_officialФото: соцсети
Губернатор отметил, что большая часть работ уже выполнена.
ИСТОЧНИК KP.RU
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