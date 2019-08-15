Автоледи на внедорожнике сбила орловца на "зебре"
В Орле мужчину сбила иномарка на "зебре". С травмами пешехода госпитализировали в областную клиническую больницу.
ДТП случилось в среду, 14 августа, в Советском районе города. 39-летний водитель внедорожника марки "Тойота" с утра ехала по улице Полесской со стороны Октябрьской. Женина стала поворачивать направо в районе дома №13 по Лескова, а в этот момент по переходу двигался 28-летний мужчина.
- Он переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, скорой помощью доставлен в больницу, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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