2019-08-15T13:31:29+03:00
Происшествия

Автоледи на внедорожнике сбила орловца на "зебре"

Мужчина госпитализирован с травмами
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области
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В Орле мужчину сбила иномарка на "зебре". С травмами пешехода госпитализировали в областную клиническую больницу.

ДТП случилось в среду, 14 августа, в Советском районе города. 39-летний водитель внедорожника марки "Тойота" с утра ехала по улице Полесской со стороны Октябрьской. Женина стала поворачивать направо в районе дома №13 по Лескова, а в этот момент по переходу двигался 28-летний мужчина.

- Он переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, скорой помощью доставлен в больницу, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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