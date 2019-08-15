Врачи НКМЦ им. Круглой примут пациентов на главной площади Орла

СЕГОДНЯ 13:23 2019-08-15T13:25:26+03:00

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В Орле врачи НКМЦ им. Круглой примут пациентов на главной городской площади. Мобильный диагностический центр развернется в следующую субботу, 24 августа.

Принимать доктора будут с 10 утра и до 15 часов дня. Проконсультируют маленьких горожан и их родителей педиатры, детский хирург, эндокринологи, невролог, офтальмолог, лор, акушер-гинеколог и стоматолог, а также ортопед-травматолог, врач УЗИ. Будут работать медсестры, лаборант.

- Цель работы этой площадки — совершенствование и повышение доступности и качества оказания медицинской помощи детям, диагностика, выбор тактики оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, а также оказание методической помощи, - рассказали "КП" в пресс-службе администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU