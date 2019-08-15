2019-08-15T12:00:12+03:00
Происшествия

Сельский детектив: орловские полицейские поймали похитителей тонны сена

Инцидент случился в Должанском районе
Ольга СУПОНЕВА
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..Фото: Архив "КП"
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В орловской глубинке полицейские поймали похитителей тонны сена. Сельский детектив разыгрался в Должанском районе.

Сено, принадлежащее сельхозорганизации, сушилось неподалеку от села Урынок. В один из дней фермеры заметили пропажу и пошли к участковому с заявлением о краже. Полицейские взялись за поиски воров и, как оказалось, те оставили следы на месте преступления: россыпи сена, которые привели к одному из домов села. Как оказалось, тонну сена похитили местные жители 26-ти и 45-ти лет. Они погрузили его на повозку и перевезли.

- Сумма ущерба, нанесенного организации, составила 3 тысячи рублей. В настоящее время похищенное имущество изъято, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Между тем на воришек завели уголовное дело по статье «Кража», сейчас они под подпиской о невыезде. По закону, мужчинам может грозить реальный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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