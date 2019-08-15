2019-08-15T11:04:59+03:00
Происшествия

Под Орлом в реке утонул мужчина

ЧП случилось в Кромском районе
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орловской области мужчина утонул в реке. Происшествие случилось в Кромском районе.

В региона воцарилась жара и людей потянуло к воде. Накануне, 14 августа, в реке Ицка решил искупаться 63-летний мужчина. В шестом часу вечера с просьбой о помощи к спасателям обратились очевидцы трагического ЧП.

Как сообщили "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, погибших купался в месте для этого не предназначенном. Спасти его жизнь не удалось, очевидцы достали из реки бездыханное тело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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