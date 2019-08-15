Студент из Орла выступит на чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkillsKazan 2019

СЕГОДНЯ 10:44 2019-08-15T10:44:58+03:00

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Орловский студент выступит на чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkillsKazan 2019. Даниил Шмыдов в составе сборной будет отстаивать честь страны.

Даниил - представитель Орловской области, выпускник Орловского реставрационно-строительного техникума, студент Орловского государственного Аграрного университета. Он вошел в основной состав сборной России.

Мировой чемпионат по профессиональному мастерству будет проходить с 22 по 27 августа в Казани. Сборную страны представят 14 девушек и 49 юношей в возрасте от 18 до 25 лет, представители разных регионов страны. В конкурентную борьбу на мировой арене вступят более 1500 конкурсантов из 68 стран-участниц. Они уже доказали свое превосходство в той или иной компетенции, пройдя квалификационный отбор в национальные сборные стран и регионов, входящих в состав WorldSkills.

- Национальная сборная WorldSkills Russia — это команда конкурсантов, представляющая Россию на международных чемпионатах по профессиональному мастерству. Под каждый чемпионат сборная формируется из расширенного состава, включающего финалистов Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) либо специальных отборочных мероприятий, - рассказали организаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU