Несколько светофоров и пешеходных переходов оборудуют в Орле
В Орле появятся новые светофоры и нерегулируемые пешеходные переходы. Также будут установлены ограждения и дорожные знаки.
Речь об обустройстве улиц велась на рабочем совещании в горадминистрации на этой неделе. Как отметил главный коммунальщик города Дмитрий Фролов, переходы появятся на улице Пушкина – 2 штуки, Латышских стрелков, Скворцова, Маринченко и Дениса Давыдова.
Пешеходные ограждения дорог установят на Тульской улице, а также в районе 37-й школы в Северном районе.
Что касается новые светофоров, то они появятся на перекрестках Латышских стрелков и Тамбовской, Пушкина, Трамвайного переулка и 2-й Курской, Лескова и Тургенева, Горького и Красноармейской. Как ранее уже рассказывала «КП», появится светофор и в районе Авиационной, по просьбам местных жителей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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