Несколько светофоров и пешеходных переходов оборудуют в Орле

СЕГОДНЯ 10:35 2019-08-15T10:37:13+03:00

Также в городе появятся новые пешеходные ограждения и дорожные знаки

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В Орле появятся новые светофоры и нерегулируемые пешеходные переходы. Также будут установлены ограждения и дорожные знаки.

Речь об обустройстве улиц велась на рабочем совещании в горадминистрации на этой неделе. Как отметил главный коммунальщик города Дмитрий Фролов, переходы появятся на улице Пушкина – 2 штуки, Латышских стрелков, Скворцова, Маринченко и Дениса Давыдова.

Пешеходные ограждения дорог установят на Тульской улице, а также в районе 37-й школы в Северном районе.

Что касается новые светофоров, то они появятся на перекрестках Латышских стрелков и Тамбовской, Пушкина, Трамвайного переулка и 2-й Курской, Лескова и Тургенева, Горького и Красноармейской. Как ранее уже рассказывала «КП», появится светофор и в районе Авиационной, по просьбам местных жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU