СЕГОДНЯ 09:43 2019-08-15T09:43:48+03:00

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В Орловской области выбрали самый читающий район. Одновременно с этим стало известно, какую прессу предпочитают орловцы.

По итогам подписной кампании на первое полугодие самым читающим в регионе признан Краснозоренский район. Из 5384 метных жителей выписывают журналы и газеты 2008 человек.

На втором месте Малоархангельский район. Его население - 10 000 человек, а подписку оформили 3683 жителя. Далее в пятерке лидеров с небольшим отставанием оказались Колпнянский, Новодеревеньковский и Верховский районы.

Меньше всего меньше всего читают бумажную прессу жители в Урицкого, Ливенского, Мценского и Орловского районов. В Орле и Орловском районе на каждую тысячу жителей подписку оформили всего 18 человек.

Самой популярной среди орловцев признали федеральную прессу - «АиФ» и «Комсомолку». В топ самых популярных местных областных изданий входят «Орловская правда» и «Орловский меридиан».

ИСТОЧНИК KP.RU