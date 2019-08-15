В Орловской области выбрали самый читающий район
В Орловской области выбрали самый читающий район. Одновременно с этим стало известно, какую прессу предпочитают орловцы.
По итогам подписной кампании на первое полугодие самым читающим в регионе признан Краснозоренский район. Из 5384 метных жителей выписывают журналы и газеты 2008 человек.
На втором месте Малоархангельский район. Его население - 10 000 человек, а подписку оформили 3683 жителя. Далее в пятерке лидеров с небольшим отставанием оказались Колпнянский, Новодеревеньковский и Верховский районы.
Меньше всего меньше всего читают бумажную прессу жители в Урицкого, Ливенского, Мценского и Орловского районов. В Орле и Орловском районе на каждую тысячу жителей подписку оформили всего 18 человек.
Самой популярной среди орловцев признали федеральную прессу - «АиФ» и «Комсомолку». В топ самых популярных местных областных изданий входят «Орловская правда» и «Орловский меридиан».
ИСТОЧНИК KP.RU