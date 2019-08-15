Орловские пчеловоды могут получить гранты на развитие своего дела
Орловские пчеловоды могут получить гранты на развитие своего дела. Государственные и региональные программы АПК предусматривают от 1,5 до 4 миллионов поддержки.
В рамках региональных программ развития АПК («Единая субсидия») финансирование начинающих предпринимателей в сфере пчеловодства осуществляется в форме предоставления грантов и субсидии на возмещение части затрат и уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства.
Максимальный размер гранта - 1,5 млн рублей.
- Условия его получения регламентированы Порядком предоставления субсидий утвержденным постановлением Правительства Орловской области от 9 февраля 2017 года № 34 «О субсидировании мероприятий, направленных на развитие агропромышленного комплекса», - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.
Получить поддержку пчеловоды могут и с помощью регионального гранта «Агростартап». Его максимальный размер составляет 3 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU