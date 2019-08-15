2019-08-15T08:49:09+03:00
Общество

Восемь орловцев заболели клещевым боррелиозом

Медики продолжают фиксировать нападение опасных насекомых на людей
Наталья Меркулова
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Медики продолжают фиксировать нападение опасных насекомых на людейМедики продолжают фиксировать нападение опасных насекомых на людейФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Восемь орловцев заболели клещевым боррелиозом. Медики продолжают фиксировать нападение опасных насекомых на людей. Однако за последние пяти недель количество укусов пошло на спад.

С начала сезона в больницы обратились уже 1885 человек, в том числе 672 ребенка.

- По данным результатов исследований клещей, снятых с людей, инфицированность боррелиями составила 19,3%. Так как мер специфической профилактики клещевого боррелиоза и гранулоцитарного анаплазмоза человека не существует, единственный способ обезопасить граждан акарицидные обработки территории, - сообщает Управление Роспотребнадзора по Орловской области.

Всего за весенне-летний период «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области» и «Орловская дезинфекционная станция» провели обследование на площади 731,4 га и обработали 435,3 га территории.

Специалисты напоминает главные правила поведения на природе: использование светлой одежды с плотно застегнутыми манжетами и воротом, обработка ее и открытых участков кожи специальными средствами и самоосмотр каждые 15-30 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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