СЕГОДНЯ 08:49 2019-08-15T08:49:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Восемь орловцев заболели клещевым боррелиозом. Медики продолжают фиксировать нападение опасных насекомых на людей. Однако за последние пяти недель количество укусов пошло на спад.

С начала сезона в больницы обратились уже 1885 человек, в том числе 672 ребенка.

- По данным результатов исследований клещей, снятых с людей, инфицированность боррелиями составила 19,3%. Так как мер специфической профилактики клещевого боррелиоза и гранулоцитарного анаплазмоза человека не существует, единственный способ обезопасить граждан акарицидные обработки территории, - сообщает Управление Роспотребнадзора по Орловской области.

Всего за весенне-летний период «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области» и «Орловская дезинфекционная станция» провели обследование на площади 731,4 га и обработали 435,3 га территории.

Специалисты напоминает главные правила поведения на природе: использование светлой одежды с плотно застегнутыми манжетами и воротом, обработка ее и открытых участков кожи специальными средствами и самоосмотр каждые 15-30 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU