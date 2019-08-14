Сотрудники МЧС начали приемку орловских школ
Сотрудники МЧС начали приемку орловских школ. Накануне нового учебного года они проверяют пожарную безопасность.
Готовятся к 1 сентября не только ученики и педагогические коллективы, но и сами образовательные учреждения. Инспекторы Государственного пожарного надзора области проверяют, готовы ли они открыть свои двери после летних каникул.
Сотрудники межрайонного отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Сосковскому, Шаблыкинскому и Урицкому районам проверили соблюдение норм и требований пожарной безопасности в Нарышкинской школе-интернате для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
- Приемка – это мера, которая позволяет повысить уровень их противопожарной защищенности. Особое внимание уделяется состоянию водоснабжения, автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей из зданий, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU