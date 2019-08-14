2019-08-14T16:49:00+03:00
Звезды

В Орле пройдет второй кулинарный фестиваль «Тургеневский бережок»

Конкурсы, мастер-классы и вкусное застолье ждет орловцев уже этой осенью
Наталья Меркулова
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В Орле пройдет второй кулинарный фестиваль «Тургеневский бережок»В Орле пройдет второй кулинарный фестиваль «Тургеневский бережок»Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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С 21-22 сентября в Орле пройдет второй кулинарный фестиваль «Тургеневский бережок». Конкурсы, мастер-классы и вкусное застолье ждет орловцев уже этой осенью.

В рамках фестиваля пройдут конкурсы среди поваров по карвингу, кондитерскому искусству и исполнению 3D картин из продуктов питания. Не обойдется событие и без ярмарки-дегустации.

Гости и жюри фестиваля смогут в очередной раз выбрать лучший «Пирожок с Тургеневского бережка».

В мероприятии принимают участие эксперты федерального и международного уровня, лидеры региона в продуктовой сфере, ожидается больше 3 тысяч посетителей.

- Литературно-кулинарный фестиваль является масштабным мероприятием и имеет все шансы стать самым посещаемым туристическим событием региона, - сообщает сайт Союза «Орловской торгово-промышленной палаты».

ИСТОЧНИК KP.RU

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