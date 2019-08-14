Пьяный конфликт между двумя орловцами обернулся убийством

СЕГОДНЯ 16:32 2019-08-14T16:34:27+03:00

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В Орле пьяный конфликт между двумя знакомыми обернулся убийством. 21-летнего орловца, который насмерть забил своего товарища по бутылке, задержали по горячим следам.

Все случилось в Северном районе города. Во вторник, 13 августа, возле одной из многоэтажек было обнаружено тело 33-летнего местного мужчины. Все признаки говорили о том, что смерть была насильственная. Так оно и оказалось. Как выяснилось, погибший и его товарищ коротали время за бутылкой, стали спорить. Словесные аргументы кончились, молодой человек схватил кусок бетона и несколько раз ударил оппонента по голове. Выжить у орловца шансов не было – от травм он скончался на месте происшествия.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, по факту убийства жителя города Орла, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Орловской области.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства трагического инцидента. Вероятнее всего подозреваемого в преступлении заключат под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU