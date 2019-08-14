2019-08-14T16:39:37+03:00
Происшествия

Рабочие в Ливнах попали в больницу после взрыва газового баллона

Происшествие случилось во время ремонта кровли
Наталья Меркулова
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Рабочие в Ливнах попали в больницу после взрыва газового баллонаРабочие в Ливнах попали в больницу после взрыва газового баллонаФото: Архив "КП"
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Рабочие в Ливнах попали в больницу после взрыва газового баллона. Происшествие случилось во время ремонта кровли одного из складов производителя удобрений.

Вчера, 13 августа, два рабочих были госпитализированы с ожогами различной степени тяжести.

Сейчас Следственный комитет РФ по Орловской области проводит доследственную проверку по данному факту.

- Проводится выяснение всех обстоятельств произошедшего. В организации изымается необходимая служебная документация. Сотрудникам СК предстоит установить наличие или отсутствие в действиях ответственных лиц признаков состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда), - сообщили «КП» в пресс-службе СУ СК России по Орловской области по взаимодействию со СМИ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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