2019-08-14T15:44:54+03:00
Общество

Несколько тысяч деревьев высадят в Орле в будущем году

Зеленее станут Ливны, Мценск и другие города области
Ольга СУПОНЕВА
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..Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В будущем году в Орле посадят несколько тысяч деревьев. Зеленее Ливны, Мценск и другие города области.

Речь об озеленении города вели губернатор Андрей Клычков и глава горадминистрации Александр Муромский. Речь велась о том, чтобы выпилить сухостой и избавиться от пней, которых по всему городу тысячи, при этом многие из них на тротуарах. Для выкорчёвывания понадобится техника.

- Глава региона отметил, что за счет средств областного бюджета будет приобретена техника, которая позволит без разрушения тротуарной части раскорчевать пни, после чего на этих местах будут высажены новые деревья, - сообщили в пресс-службе Правительства Орловской области.

Уже в этом году будет решено, сколько точно деревьев нужно высаживать и где они появятся. Правда, саженцы каких пород это будут, а также насколько они будут подросшими – не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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