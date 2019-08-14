Над орловскими школами и детсадами повис долг более 40 миллионов
Орловские школы и детские садики задолжают за электроэнергию больше 40 миллионов рублей. Причина тому – недостаточное финансирование.
О баснословных долгах рассказал «Коммерсант». По данным издания, больше чем 40 миллионов должны образовательные учреждения «Орловскому энергосбыту». Организация подала почти две сотни исков в арбитраж. Уточняется, что долг школ составляет порядка 20 миллионов рублей, детских садов порядка 24 миллионов.
В компании отмечают, что диалог с муниципальными властями на эжту тему ведется.
«Со стороны администрации города по-прежнему имеют место нарушения бюджетного законодательства, и ситуация с долгами за электроэнергию в этой категории потребителей остается напряженной» - цитирует энергетиков «Ъ».
ИСТОЧНИК KP.RU