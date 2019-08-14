2019-08-14T13:11:07+03:00
Общество

На сохранение орловских лесов потратят 138 миллионов

Средства выделит центр в рамках нацпроекта «Экология»
Ольга СУПОНЕВА
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..Фото: Ольга СУПОНЕВА
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В Орловской области 138 миллионов рублей будет вложено в сохранение и восстановление лесов. Субсидия эта федеральная, центр выделит ее в рамках нацпроекта «Экология».

Региональный проект «Сохранение лесов» предусматривает под собой восстановление баланса, если проще – то стопроцентная замена вырубленных деревьев новыми насаждениями. Программа рассчитана на срок до 2024 года, в этом году федеральный центр уже выделил 23 миллиона.

- В настоящее время автономными учреждениями выполнены следующие мероприятия: обработка почвы под лесные культуры на площади 20,7 га, посадка лесных культур на площади 57 га, дополнение лесных культур на площади 11,86 га, агротехнические уходы за лесными культурами на площади 485 га, переработка 15 кг семян сосны обыкновенной, проверка семян и получение удостоверений качества, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Стоит отметить, что в рамках программы предусмотрена и защита лесов от пожаров,

ИСТОЧНИК KP.RU

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