Орловская спецавтобаза начала подготовку к зиме
Орловская спецавтобаза начала подготовку к зиме. Сейчас идет закупка материалов и подготовка уборочной техники.
Об этом 13 августа на рабочем совещании главы администрации Орла сообщил и.о. директора предприятия Сергей Яковенко.
По его словам, ревизия навесного оборудования завершена на 100%, оно уже подготовлено и покрашено. В надлежащий вид привели 80% кузовов.
Сейчас ведутся торги по закупке соли. Торги по закупке песка начнутся в конце недели.
- Автопарк Спецавтобазы в этом году пополнится дополнительными единицами техники. В частности, мы закупим МТЗ с навесным оборудованием, которые будут использоваться для уборки тротуаров и межквартальных проездов, - пояснил Александр Муромский.
ИСТОЧНИК KP.RU