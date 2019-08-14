СЕГОДНЯ 12:12 2019-08-14T12:20:23+03:00

Орловская спецавтобаза начала подготовку к зиме Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сейчас идет закупка материалов и подготовка уборочной техники

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Орловская спецавтобаза начала подготовку к зиме. Сейчас идет закупка материалов и подготовка уборочной техники.

Об этом 13 августа на рабочем совещании главы администрации Орла сообщил и.о. директора предприятия Сергей Яковенко.

По его словам, ревизия навесного оборудования завершена на 100%, оно уже подготовлено и покрашено. В надлежащий вид привели 80% кузовов.

Сейчас ведутся торги по закупке соли. Торги по закупке песка начнутся в конце недели.

- Автопарк Спецавтобазы в этом году пополнится дополнительными единицами техники. В частности, мы закупим МТЗ с навесным оборудованием, которые будут использоваться для уборки тротуаров и межквартальных проездов, - пояснил Александр Муромский.

ИСТОЧНИК KP.RU