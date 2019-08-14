32-летний орловец попался на хранении свертка героина
32-летний орловец попался на хранении свертка героина. Теперь мужчине грозит немалый срок.
Преступление было раскрыто полицейскими в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. При личном досмотре у мужчины обнаружили и изъяли запрещенное вещество весом около 3 граммов.
В отношении орловца возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконный оборот наркотиков).
- В настоящее время мужчина задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Ведется следствие, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU