Орловец убил приятеля на День города и попросил суд смягчить ему приговор

СЕГОДНЯ 10:30 2019-08-14T10:32:48+03:00

По его мнению, он действовал в рамках самообороны

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Орловец убил приятеля и просил суд смягчить ему приговор. По его мнению, он действовал в рамках самообороны. Уже неоднократно судимый 37-летний мужчина пытался убедить судью, что его товарищ первым полез в драку.

Бытовые разборки со смертельным исходом произошли в День города год назад. Орловец вместе с женой, бывшим сокамерником с подругой и его другом-инвалидом решили отметить праздник на даче.

После изрядно выпитого алкоголя мужчина предложил приятелю сокамерника побороться на руках. Но после того, как инвалид несколько раз прилюдно победил, он разозлился и начал его оскорблять.

В дело вступилась жена. Чтобы успокоить мужа, она загнала его выбивалкой для ковров в дом и заперла. От этого мужчина еще сильнее озверел: выбил окно телевизором и выбрался во двор.

Увидим возле калитки своего победителя на костылях, он бросился на него с ножом и тяжело ранил в сердце и легкое. Через несколько минут мужчина был уже мертв.

На суде дебошир доказывал, что он оборонялся, но суд признал его вину в полном объеме.

- Мужчина был уже ранее судим за убийство. Осенью 2017 года он вышел на свободу, почти через год совершил новое тяжкое преступление. Суд признал его виновным в убийстве и назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы в колонии особого режима, - сообщили «КП» в пресс-службе Орловского областного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU