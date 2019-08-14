У орловца под предлогом важного звонка похитили мобильник

СЕГОДНЯ 09:55 2019-08-14T09:57:01+03:00

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У жителя Орловской области под предлогом важного звонка похитили мобильник. Мужчина не пожалел своего телефона для нового знакомого, а тот скрылся вместе с сотовым.

Инцидент произошел в городе Мценске. Как рассказал доверчивый хозяин телефона полицейским, с мужчиной он познакомился на автостанции. Тот взял у него мобильник и ретировался.

Сотрудники полиции опросили свидетелей, посмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили подозреваемого. Им оказался местный житель 30 лет.

- По данному факту следственным отделом МО МВД России «Мценский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU