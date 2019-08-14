СЕГОДНЯ 09:49 2019-08-14T09:49:26+03:00

Участники конкурса представили свои планы на улучшение жизни в регионе. Фото: официальная группа конкурса в соцсетях

Участники конкурса представили свои планы на улучшение жизни в регионе

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Стало известно, какие направления в приоритете у «Молодых кадров Орловщины». Участники конкурса представили свои планы на улучшение жизни в регионе.

Об этом стало известно на подведении итогов первого этапа конкурса, стартовавшего в области 8 июля. Всего подали заявки на участие 392 человека, из них только 80 смогли пройти в следующий этап.

Для этого им пришлось показать уровень своих знаний на заочном тестировании и снять видеоролик о себе и своем проекте.

Самым популярным темами индивидуальных проектов участников стали «Образование» (29 человек), «Малое и среднее предпринимательство» (13 человек), «Культура» (12 человек), «Здравоохранение» (7 человек). Проекты по направлениям «Экология», «Жилье и городская среда», «Производительность труда и поддержка занятости», «Цифровая экономика» выбрали по 4 участника. Три конкурсанта подготовят проекты по направлению «Демография».

К новым испытаниям молодые управленцы приступят уже завтра. В этот раз им придется решить 4 практических вопроса.

ИСТОЧНИК KP.RU