В этом году на 35 домах в Орле отремонтируют крыши

СЕГОДНЯ 09:16 2019-08-14T09:48:09+03:00

В этом году новые крыши появятся на 35 домах в Орле Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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В этом году обновленные крыши появятся на 35 многоквартирных домах в Орле. «Комсомолка» публикует список улиц, жителей которых скоро ожидает ремонт.

О том, на каких объектах предстоят работы, на рабочем совещании в Администрации Орла, 13 августа рассказал Евгений Гришин, заместитель главы города по городскому хозяйству и транспорту.

По словам Евгения Гришина, на двух домах из 35 – новые крыши уже появились. Это дома на улицах Узловая, 3 и Фомина, 23.

Еще на пяти объектах ремонт идет полным ходом. Среди них пос. Кирпичного завода 27, а также улицы Лескова 30, Приборостроительная 66, Красноармейская 11 и переулок Детский 1.

В этом году планируют смену крыш на домах по адресам:

Улицы: Блынского 2а, Рощинская 9а, 13 и15а, Приборостроительная 68 и 70, Силикатная 2а, Красина 20, Комсомольская 350, Ливенская 48б, Лескова 28, Матвеева 8, Нормандия-Неман 93, Костомаровская 1 и улица 5 Августа, 19. Также в список попали переулок Артельный 4, Наугорское шоссе 44а и Московское шоссе 180.

- По дому №6 на ул. Нормандия-Неман смета пока не разрабатывается в связи с исключением МКД из списка домов, находящихся в управлении УК, - сообщил Евгений Гришин.

Сметы на еще шесть объектов сейчас находятся на экспертизе: Наугорское шоссе 23 и 25, Московское шоссе 149, улицы Генерала Родина 50, Маринченко 14 и 20.

Также вчера определился подрядчик для домов на Московском шоссе 145 и ул. Садовского 5.

ИСТОЧНИК KP.RU